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Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
фото: glavcom.ua

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

2 та 3 червня у низці областей України очікується негода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

До кінця доби 2 червня у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень 3 червня у західних, північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вдень 3 червня значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий.

Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей фото 1

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей фото 2

Нагадаємо, що 2 червня в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

До слова, початок літа свідчить, що червень принесе поступове потепління і переважно комфортну погоду з поодинокими опадами. Температура коливатиметься в межах +23…26°С, на сході та півдні подекуди очікується +24…29°С.

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Теги: Волинська область Вінниччина Житомирщина Львівщина Тернопільщина Чернівецька область Укргідрометцентр негода прогноз погоди Київщина Чернігівщина Сумщина

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