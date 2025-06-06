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У Луцьку під завалами загинула молода пара

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Луцьку під завалами загинула молода пара
Микола та Іванна загинули через атаку окупантів
фото: Nazariy Yeremenko/Telegram

Іванна та Микола планували одружитися

Внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що молода пара, Микола та Іванна, жила на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Микола та Іванна планували незабаром одружитися.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб. Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

До слова, у Києві на місці загибелі рятувальників створили меморіал з фото, залишками обладнання та екіпірування пожежників. Всього за декілька годин після атаки та повідомлення про смерть надзвичайників, біля тротуару зʼявився меморіал. Люди зібрали залишки обладнання та екіпірування рятувальників, принесли живі квіти та світлини загиблих.

Теги: смерть Луцьк будинок

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