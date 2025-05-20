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Бучу відвідали представники посольства Данії в Україні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Бучу відвідали представники посольства Данії в Україні (фото)
До Бучі завітали представники The Board Network та Посольства Данії в Україні
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Гості вшанували памʼять вбитих Росією бучанців, а також відвідали Алею Героїв

Бучу відвідали представники The Board Network – спільноти провідних бізнесменів Данії, а також делегація посольства Данії в Україні. Разом із головою Наглядової ради НЕК «Укренерго» Єппе Кофодом вони прибули до міста, щоб побачити наслідки вторгнення та визначити можливі напрями допомоги. Про це повідомиляє «Главком» із посиланням на Бучанську міськраду.

Вшанування пам'яті жертв російської агресії у Бучі
Вшанування пам'яті жертв російської агресії у Бучі
фото: Бучанська міська рада/Facebook

«Гості вшанували памʼять невинно вбитих бучанців, а також відвідали Алею Героїв, щоб віддати шану українським захисникам, які загинули за свободу України», – йдеться у повідомленні. 

Делегація у Бучі
Делегація у Бучі
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Також делегація відвідала територію Храму Святого Апостола Андрія Первозванного.

Нагадаємо, Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто – там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі – зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 

Також «Главком» повідомляв, що Ірпінський міський суд розглядає справу росіянина Ніколая Карташева. Той служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії РФ, а нині є одним із небагатьох російських військових, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, Карташев зізнався у воєнних злочинах у Бучі та вказав імена своїх спільників, які розстрілювали цивільних українців.

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Теги: Київщина Буча

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