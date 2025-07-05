РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Від імені Володимира Сальдо передали до ООН документів щодо «легітимності» анексії Херсонщини

Росія намагається чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), щоб легалізувати так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Росія через маріонеток намагається чинити тиск на ООН, оскільки хоче, щоб фейкові «референдуми», які провели на тимчасово окупованих територіях, легалізували.

Повідомляється, що від імені Володимира Сальдо, гауляйтера окупованої частини Херсонської області, заявили про передачу до ООН документів щодо «легітимності» анексії Херсонщини. Водночас Кремль звинувачує ООН у «ігноруванні доказів».

«Усі ці документи не мають жодної юридичної сили й є такими ж фейковими, як і сам Сальдо – маріонетка, яка ховається в Криму та давно не контролює нічого на Херсонщині», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.