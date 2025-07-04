Окупанти пошкодили консульський відділ посольства Польщі

Російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням главу Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

«Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони», – додав глава польського МЗС.

Сікорський повідомив про пошкодження дипломатичної установи скріншот

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ.

Як повідомлялося, під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти».

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.