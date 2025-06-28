Росія після війни в Україні стане сильнішою – генерал Бундесверу

Генерал Бундесверу: Росія після війни в Україні стане сильнішою і готується до конфлікту із Заходом

Інспектор сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс попередив, що російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими, незважаючи на значні втрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild, цитуючи заяву німецького генерала.

«Я твердо переконаний, що російські збройні сили стануть після цієї війни сильнішими», – сказав Майс. Він переконаний, що для Росії рівень втрат взагалі не відіграє жодної ролі, оскільки країна-агресор мобілізує 200 тис призовників щороку.

Генерал зазначив, що Росія збільшила чисельність особового складу до 1,5 млн осіб, що, на його думку, є «підготовкою до масштабного конфлікту із Заходом».

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес у розмові про військові витрати НАТО заявив, що найкраще рішення для ЄС - допомогти Україні перемогти Росію.

«Якщо Україна зазнає невдачі, у Росії буде кілька років на відновлення своїх збройних сил, і вони змусять десятки тисяч українських солдатів приєднатися до російських збройних сил», – додав він.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив сподівання, що санкційний пакет ЄС, який готується, «істотно погіршить економічне становище Путіна».

Генерал Альфонс Майс, зі свого боку, нагадав, що в російських телешоу всерйоз обговорюють «бомбардування Лісабона, Парижа і Берліна», тоді як у Німеччині дехто продовжує недооцінювати загрозу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін накинувся на Захід через санкції та вкотре заявив, що Москву «надули й кинули» щодо обіцянок не розширювати НАТО на Схід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Путіна у Мінську.

«Вони постійно нас ховають… Самі скоро здохнуть, а нас ховають», – заявив Путін, коментуючи санкції проти РФ.

Також диктатор вкотре виправдав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році тим, що Москву нібито ввели в оману.