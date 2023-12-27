РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
Вже були зафіксовані пуски керованих авіабомб
На півдні росіяни шукають нові рубежі для пусків ракет після знищення трьох Су-34 у Херсонській області. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Ми бачимо активність тактичної авіації. Вже зафіксовані пуски керованих авіабомб, хоча при цьому поведінка літаків досить специфічна», – сказала Гуменюк.
За її словами, після знищення трьох російських Су-34 не спостерігалася активність стратегічної авіації. Проте ворог вивчає нову тактику дій і зараз починає її випробовувати.
«Вони намагаються знайти інші рубежі пусків для літаків, куди вони можуть залітати, не будучи ураженими. Але оскільки вони вже мають такий сумний досвід, то будуть обережними у цих майбутніх вильотах», – додала Наталія Гуменюк.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області росіяни призупинили бомбардування авіабомбами після знищення ЗСУ трьох Су-34 .
Нагадаємо, українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.
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