Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
Українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34
фото з відкритих джерел

Вже були зафіксовані пуски керованих авіабомб

На півдні росіяни шукають нові рубежі для пусків ракет після знищення трьох Су-34 у Херсонській області. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо активність тактичної авіації. Вже зафіксовані пуски керованих авіабомб, хоча при цьому поведінка літаків досить специфічна», – сказала Гуменюк. 

За її словами, після знищення трьох російських Су-34 не спостерігалася активність стратегічної авіації. Проте ворог вивчає нову тактику дій і зараз починає її випробовувати.

«Вони намагаються знайти інші рубежі пусків для літаків, куди вони можуть залітати, не будучи ураженими. Але оскільки вони вже мають такий сумний досвід, то будуть обережними у цих майбутніх вильотах», – додала Наталія Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області росіяни призупинили бомбардування авіабомбами після знищення ЗСУ трьох Су-34 .

Нагадаємо, українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Читайте також: Три збитих Су-34 – це квіточки. Незабаром у небі з'являться перші ескадрильї F-16
Теги: росіяни ворог бомбардування літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі сили ППО працювали у кількох областях України
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
30 листопада, 06:56
Перед тим,як отримати зброю, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
20 грудня, 12:29
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
20 грудня, 22:15
Мігрантів зобов'яжуть не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
30 листопада, 08:36
За даними повітряних сил, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Росіяни запускали дрони з двох напрямків: деталі нічної атаки
1 грудня, 08:25
Чарльз Макгонігал, колишній спеціальний агент, відповідальний за відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку
Суд США засудив ексагента ФБР, який працював на російського олігарха
16 грудня, 07:59
Агент російської розвідки Михайло Мікушин, який раніше представлявся як Хосе Ассіс Джиамарріа з Бразилії
Норвегія судить російського шпигуна, який представлявся бразильцем
14 грудня, 03:45
Прикордонники та ТРО зупинили диверсантів на Сумщині
Російські диверсанти проникають на територію України: які області під загрозою
17 грудня, 15:58
Сили оборони відбили дві атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області
ЗСУ відбили понад 30 атак: яка ситуація на Мар’їнському та Авдіївському напрямках
25 грудня, 19:41

Події в Україні

РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ вже понад місяць
Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ вже понад місяць
Зеленський прокоментував законопроєкт про зміни в мобілізації
Зеленський прокоментував законопроєкт про зміни в мобілізації
З бухти Феодосії вийшли два російські судна
З бухти Феодосії вийшли два російські судна
Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Влада показала наслідки (відео)
Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Влада показала наслідки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
28K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
27K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
8308
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
8287
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
7175
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Вчора, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua