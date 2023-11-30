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Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
Мігрантів зобов'яжуть не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни
фото із відкритих джерел

Російська влада боїться дискредитації внутрішньої та зовнішньої політики

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков повідомив про проєкт закону, який передбачає підписання іноземцями, що в'їжджають до РФ, «угоди про лояльність». Про це пишуть росЗМІ.

«Проєкт закону про так звану угоду про лояльність з мігрантами, які в'їжджають до РФ, наразі у високому ступені готовності», – зазначив Калашніков.

Він зазначив, що робота щодо проєкту ведеться спільно комітетом Держдуми у справах СНД, адміністрацією президента Путіна, урядом РФ та МВС. «Ми шукаємо порозуміння, які параметри повинні входити до цієї угоди», – пояснив голова комітету.

За його словами, у документі передбачається «згода з боку іноземного громадянина, який в'їжджає до РФ, дотримуватись деяких правил, зокрема, не займатися дискредитацією внутрішньої та зовнішньої політики країни, не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни».

За словами Калашнікова, є пропозиції включити в такий документ і згоду іноземного громадянина не спотворювати, перебуваючи в Росії, прописані в Конституції РФ положення, зокрема, уявлення про шлюб, який є союзом чоловіка та жінки та інших положень.

До слова, росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях», – зазначають в ЦНС. Зазначається, що таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.

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Теги: робота влада росія росіяни трудові мігранти мігранти біженці закон документи

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