Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду

Російська влада боїться дискредитації внутрішньої та зовнішньої політики

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков повідомив про проєкт закону, який передбачає підписання іноземцями, що в'їжджають до РФ, «угоди про лояльність». Про це пишуть росЗМІ.

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«Проєкт закону про так звану угоду про лояльність з мігрантами, які в'їжджають до РФ, наразі у високому ступені готовності», – зазначив Калашніков.

Він зазначив, що робота щодо проєкту ведеться спільно комітетом Держдуми у справах СНД, адміністрацією президента Путіна, урядом РФ та МВС. «Ми шукаємо порозуміння, які параметри повинні входити до цієї угоди», – пояснив голова комітету.

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За його словами, у документі передбачається «згода з боку іноземного громадянина, який в'їжджає до РФ, дотримуватись деяких правил, зокрема, не займатися дискредитацією внутрішньої та зовнішньої політики країни, не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни».

За словами Калашнікова, є пропозиції включити в такий документ і згоду іноземного громадянина не спотворювати, перебуваючи в Росії, прописані в Конституції РФ положення, зокрема, уявлення про шлюб, який є союзом чоловіка та жінки та інших положень.

До слова, росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях», – зазначають в ЦНС. Зазначається, що таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.