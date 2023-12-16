Суд США засудив ексагента ФБР, який працював на російського олігарха

Макгонігал співпрацював з Дерипаскою всупереч накладеним на нього санкціям

У Нью-Йорку Окружний суд Манхеттена ухвалив вирок у справі колишнього співробітника ФБР Чарльза Макгонігала, якого прокуратура звинуватила в роботі на наближеного до російського президента олігарха Олега Дерипаску. Про це пише «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Макгонігала, який працював у Нью-Йоркській філії Федерального бюро розслідувань, суд засудив до 50 місяців тюремного ув'язнення і до $40 тис. штрафу.

Раніше він визнав себе винним і розкаявся у скоєному, і замість п'яти років, на яких наполягала прокуратура, суддя засудила його до чотирьох років та двох місяців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишнього агента ФБР звинувачували у змові з близьким Кремлю бізнесменом для того, щоб за винагороду знайти компромат на конкурента Олега Дерипаски, олігарха Володимира Потаніна. Макгонігал співпрацював з Дерипаскою всупереч накладеним на нього санкціям за втручання Москви в американські вибори 2016 року, і навіть намагався допомогти йому уникнути санкцій.

Чарльз Макгонігал зізнався як у тому, що діяв за дорученнями Олега Дерипаски, так і в тому, що через підставних осіб отримав за це грошову винагороду. Прокуратура також звинувачувала його в тому, що він планував продовжувати тісну співпрацю з російським олігархом після відходу з держслужби, але, як йдеться в заяві прокуратури, його плани зірвали колеги з того самого підрозділу ФБР, яким він керував.

Колишній агент ФБР Чарльз Макгонігал очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку з 2016 до 2018 року. У ході процесу прокуратура зазначила, що в ці роки він займався розслідуванням щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски.

Нагадаємо, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.