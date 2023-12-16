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Суд США засудив ексагента ФБР, який працював на російського олігарха

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд США засудив ексагента ФБР, який працював на російського олігарха
Чарльз Макгонігал, колишній спеціальний агент, відповідальний за відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Макгонігал співпрацював з Дерипаскою всупереч накладеним на нього санкціям

У Нью-Йорку Окружний суд Манхеттена ухвалив вирок у справі колишнього співробітника ФБР Чарльза Макгонігала, якого прокуратура звинуватила в роботі на наближеного до російського президента олігарха Олега Дерипаску. Про це пише «Голос Америки».

Макгонігала, який працював у Нью-Йоркській філії Федерального бюро розслідувань, суд засудив до 50 місяців тюремного ув'язнення і до $40 тис. штрафу. 

Раніше він визнав себе винним і розкаявся у скоєному, і замість п'яти років, на яких наполягала прокуратура, суддя засудила його до чотирьох років та двох місяців. 

Колишнього агента ФБР звинувачували у змові з близьким Кремлю бізнесменом для того, щоб за винагороду знайти компромат на конкурента Олега Дерипаски, олігарха Володимира Потаніна. Макгонігал співпрацював з Дерипаскою всупереч накладеним на нього санкціям за втручання Москви в американські вибори 2016 року, і навіть намагався допомогти йому уникнути санкцій.

Чарльз Макгонігал зізнався як у тому, що діяв за дорученнями Олега Дерипаски, так і в тому, що через підставних осіб отримав за це грошову винагороду. Прокуратура також звинувачувала його в тому, що він планував продовжувати тісну співпрацю з російським олігархом після відходу з держслужби, але, як йдеться в заяві прокуратури, його плани зірвали колеги з того самого підрозділу ФБР, яким він керував. 

Колишній агент ФБР Чарльз Макгонігал очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку з 2016 до 2018 року. У ході процесу прокуратура зазначила, що в ці роки він займався розслідуванням щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски.

Нагадаємо, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску. 

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

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Теги: прокуратура олігархи суддя вирок росіяни

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