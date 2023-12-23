Три збитих Су-34 – це квіточки. Незабаром у небі з'являться перші ескадрильї F-16
Росіянам слід приготуватися
Наскільки я пам'ятаю, «доблесна» російська армія першого ж дня своєю високоточною зброєю знищила все, до чого могла дотягнутися, і гордо заявляла, що небо належить їм. А всі ці «стингери», «стріли» та інше сміття їм не страшні та в розрахунок не беруться.
Заради правди треба сказати, що вони реально завдали нам великої шкоди. Не такий, як розповідали, але великий. Приблизно як гітлерівці інфраструктурі СРСР у червні 1941 року. Без допомоги союзників ми впали б за пару місяців, незважаючи на героїчний опір. Але, на щастя, сучасні мобільні засоби ураження в нас були. Як і старі радянські, до яких ці високоточні під-и не дотяглися.
Ну, а далі... Дякую союзникам, одним героїзмом війни не виграються. Свіжопідвезений «Патріот» завалив три Су-34 та один К-52 на південному напрямку. А незабаром у небі з'являться перші ескадрильї F-16, і проблема з КАБ вирішиться. І небо над фронтом буде вільніше.
Так що високоточним піда**м раджу приготуватися.
Немає нічого вічного. Зрозуміло, що звичка знущатися з тих, хто слабший, за один раз не лікується. Але ми над цим працюватимемо.
Звичайно ж, це не перемога, та й говорити про перемогу поки не на часі, і що буде перемогою - поки ми всі не розуміємо. Але завдання противнику максимальної шкоди – це вже успіх.
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