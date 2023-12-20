В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Вибухи чули в різних районах окупованого міста

Увечері 20 грудня у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО. Про це інформує Маріупольська міська рада.

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За даними відомства, вибухи було чути ввечері середи, 20 грудня. Яка саме причина вибухів наразі не відомо.

«Маріуполь гучно. Вибухи чули в різних районах окупованого міста. Окупанти не офіційно припускають, що це робота ППО», – сказано в повідомленні.

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Однак російські пропагандисти заявили про нібито роботу ППО у місті.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму сьогодні зранку, 20 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією є влучання по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Нагадаємо, триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ протии України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.