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В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Вибухи чули в різних районах окупованого міста

Увечері 20 грудня у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО. Про це інформує Маріупольська міська рада.

За даними відомства, вибухи було чути ввечері середи, 20 грудня. Яка саме причина вибухів наразі не відомо.

«Маріуполь гучно. Вибухи чули в різних районах окупованого міста. Окупанти не офіційно припускають, що це робота ППО», – сказано в повідомленні.

Однак російські пропагандисти заявили про нібито роботу ППО у місті.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму сьогодні зранку, 20 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією є влучання по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії. 

Нагадаємо, триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ протии України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: Маріуполь окупанти Генштаб інфраструктура робота населення ворог росіяни

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