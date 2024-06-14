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РФ поширює фейки про знищення українських літаків. Повітряні сили відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ поширює фейки про знищення українських літаків. Повітряні сили відреагували
Міноборони РФ повідомило про нібито знищення українського літака Су-25
фото ілюстративне

ЗСУ використовують тактику переміщення, маневрування і вводять росіян в оману, щоб вберегти свої літаки та людей 

Росія заявила, що нібито знищила українські літаки на Дніпропетровському напрямку. У Повітряних силах закликають довіряти лише перевіреній інформації. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Україна не повідомляє про ураження російськими окупантами авіації ЗСУ, коли ворог влучає у макети чи у справжні українські літаки, щоб не підігрувати йому. 

«Зараз в публічному просторі з'являється і відеоматеріали, і відеокоментарі про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи то у справжній літак. Тому що це підігрування ворогу», – зазначив він.

Речник закликав українців довіряти Повітряним силам та офіційній інформації, оскільки ворог зараз активно використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення.

«Ми робимо все можливе. В тому числі маневрування, переміщення, введення противника в оману, щоб максимально вберегти наші борти, наших людей. Тож ми маємо зберігати свідомий розум та довіряти лише об'єктивній, перевіреній інформації», – сказав Євлаш.

Варто додати, що 11 червня міноборони РФ опублікувало відео нібито знищення українського літака Су-25 на аеродромі у Дніпропетровській області. Наступного дня росіяни стверджували, що нібито атакували стоянку літаків та інфраструктуру авіаційної бази ЗСУ.

Нагадаємо, українські захисники знищили ворожий літак Су-25.

https://glavcom.ua/country/incidents/ukrajinski-zakhisniki-znishchili-vorozhij-litak-su-25-henshtab-1004741.html
Читайте також: Втрати ворога станом на 14 червня 2024 – Генштаб ЗСУ 
Теги: літак Повітряні сили ЗСУ

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