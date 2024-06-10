Повітряні cили повідомили, наскільки критична для РФ втрата літака Су-57

За весь період повномасштабного вторгнення, росіяни використовували Су-57 кілька раз

Попри те, що розвідка уразила багатоцільовий винищувач окупнатів Су-57, Росія все ще має значний авіапарк, здатний виконувати різноманітні бойові завдання за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що росіяни лише кілька разів застосовували літаки Су-57 поблизу українських кордонів з огляду на високу вартість та потенційні іміджеві ризики у разі їх знищення.

Євлаш розповів, що застосування росіянами літаків Су-57 було не частим, але його фіксували у повітряному просторі, біля кордонів з Україною. «Вони розуміли, наскільки дорогим є цей літак і розуміли, наскільки небезпечно підходити цим літаком до українських кордонів. Ураження такого літака - це перш за все іміджеві втрати», – каже речник.

Він додав, що в РФ перебуває до 1,5 тис. різних літаків, які виконують різні бойові завдання. «Звісно знищення одного чи двох літаків – це потужно, але в Росії ще залишається серйозний авіапарк, який може нести не лише керовані ракети типу Х-69, а інші керовані авіаційні бомби», – сказав Євлаш.

Він зазначає, що за весь період повномасштабного вторгнення, росіяни використовували Су-57 кілька раз.

Су-57 – найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії наявні лічені одиниці цих бойових літаків.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.