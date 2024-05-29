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Російський літак «впустив» відразу три авіабомби на Білгородську область

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російський літак «впустив» відразу три авіабомби на Білгородську область
Російська авіабомба ФАБ-250
фото Militarnyi

Авіабомби впали за п'ять кілометрів від села у Шебекінському міському окрузі

Літак повітряно-космічних сил Росії скинув відразу три авіабомби поблизу села Велике Городище на Білгородщині. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Як стало відомо Astra, напередодні, 28 травня, за п'ять кілометрів від села Велике Городище у Шебекінському міському окрузі впали три авіабомби. Цього разу з літака повітряно-космічних сил Росії «нештатно зійшли» три бомби ФАБ-250.

Повідомляється, що руйнувань та постраждалих в результаті падіння авіабомб нібито немає.

Таким чином, повідомляє Astra, за останні три місяці збройні сили Росії впустили на Білгородську область і тимчасово окуповані території 73 авіабомби. У тому числі  «розумну» бомбу УМПБ Д-30СН, яка за задумом російських окупантів мала долетіти до Харкова.

Ранше повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування. Як інформували російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Нагадаємо, учора у Білгородській області РФ на об'їзній дорозі спалахнула військова техніка. Колону, ймовірно, атакував український безпілотник, пише телеграм-канал Astra. За даними видання, військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі.

До слова, влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

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Теги: літак окуповані території Білгород обстріл бомбардування

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