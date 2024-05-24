Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему
Устінова: Ми переживаємо, що в нас літаків буде більше, аніж пілотів
фото з відкритих джерел

Із Вашингтона повернулася українська делегація у складі п’яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого дому та конгресменами

Кількість пілотів, які вчаться в Сполучених Штатах Америки значно нижча, аніж в Європі. Через це підготовлених пілотів може бути менше, аніж літаків. Такі побоювання висловила членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова в інтерв'ю «Главкому».

За словами Устінової, це одна із тем, яка обговорювалася в США з представниками Білого Дому та конгресменами.

«Ми переживаємо, що в нас літаків буде більше, аніж пілотів. Це більше технічно-бюрократична проблема, в яку треба просто втрутитися і прийняти не дуже популярне рішення – або тренувати наших пілотів, посуваючи у черзі на навчання пілотів з інших країн, які купили літаки, або переводити американських пілотів на інші бази», – пояснила нардепка.

Устінова розповіла, що їхня делегація зустрічалася з сенатором та колишнім астронавтом Марком Едвардом Келлі, який зайнявся цим питанням, а також з іншими колишніми пілотами, які зараз є в Конгресі. За словами політикині, першочерговим було прохання вдвічі збільшити кількість пілотів, які могли б навчатися на американських базах.

Нагадаємо, перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган.

За словами речниці, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі.

Як відомо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

Читайте також:

Теги: літак навчання озброєння Олександра Устінова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Фіцо заявив, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть
Словаки зібрали €4 млн для України: Фіцо висміяв ініціативу
30 квiтня, 05:44
У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банд
Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»
1 травня, 20:52
Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі
Атака на Харків: постраждало підприємство, поранено шестеро працівників
4 травня, 20:25
Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою
Сили оборони випробували багатофункціональні наземні дрони «Махно» (фото)
11 травня, 11:43
Президент Франції вчергове підтвердив наміри надавати Україні допомогу у довгостроковій перспективі
Макрон анонсував передачу Україні додаткового озброєння
14 травня, 20:31
Пакет допомоги від Данії для України став 18-м за рахунком
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
16 травня, 17:40
Протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
18 травня, 13:31
Біженців з України роботодавці у Британії ігнорують уже на етапі подання заявки на роботу
Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg
20 травня, 13:34
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
20 травня, 21:20

Суспільство

Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему
«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему
Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону
Європейська федерація журналістів підтримала звернення щодо звільнення українських медійників з полону
Термін «обмежено придатний» скасовується: МОЗ розставив крапки над «і»
Термін «обмежено придатний» скасовується: МОЗ розставив крапки над «і»
Залишив комфортне життя у США. Згадаймо Героя України Михайла Яворського (Чикаго)
Залишив комфортне життя у США. Згадаймо Героя України Михайла Яворського (Чикаго)
Місцями дощі, до 26° тепла: прогноз погоди на 24 травня
Місцями дощі, до 26° тепла: прогноз погоди на 24 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
19K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
9516
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
5102
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
4501
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
4222
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua