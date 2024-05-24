«Літаків буде більше, ніж пілотів». Нардепка вказала на несподівану проблему

Устінова: Ми переживаємо, що в нас літаків буде більше, аніж пілотів

Із Вашингтона повернулася українська делегація у складі п’яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого дому та конгресменами

Кількість пілотів, які вчаться в Сполучених Штатах Америки значно нижча, аніж в Європі. Через це підготовлених пілотів може бути менше, аніж літаків. Такі побоювання висловила членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова в інтерв'ю «Главкому».

За словами Устінової, це одна із тем, яка обговорювалася в США з представниками Білого Дому та конгресменами.

«Ми переживаємо, що в нас літаків буде більше, аніж пілотів. Це більше технічно-бюрократична проблема, в яку треба просто втрутитися і прийняти не дуже популярне рішення – або тренувати наших пілотів, посуваючи у черзі на навчання пілотів з інших країн, які купили літаки, або переводити американських пілотів на інші бази», – пояснила нардепка.

Устінова розповіла, що їхня делегація зустрічалася з сенатором та колишнім астронавтом Марком Едвардом Келлі, який зайнявся цим питанням, а також з іншими колишніми пілотами, які зараз є в Конгресі. За словами політикині, першочерговим було прохання вдвічі збільшити кількість пілотів, які могли б навчатися на американських базах.

Нагадаємо, перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган.

За словами речниці, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі.

Як відомо, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.