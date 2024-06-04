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Білий дім не забороняв ЗСУ збивати російські літаки – Кірбі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Білий дім не забороняв ЗСУ збивати російські літаки – Кірбі
фото: з відкритих джерел

Представник Білого дому наголосив, що українська армія «може збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу»

Українським військовим не заборонялося збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу Україні, зокрема запускають керовані авіабомби. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

«Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі», – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська армія «може збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу». При цьому Кірбі нагадав, що Сили оборони України це вже робили протягом війни.

Нагадаємо, раніше Білий дім уточнив цілі, по яких Україна може бити американською зброєю на території РФ.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

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Теги: США війна літак

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