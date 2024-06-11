Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
фото ілюстративне

Штурмовик був ліквідований на Покровському напрямку

Сили оборони на Покровському напрямку знищили ворожий літак Су-25. Про повідомляє преслужба Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку за уточненою інформацією, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25.  «Знищено літак Су-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі», – вказали у Генштабі.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка. 

Також відомо, що російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії.

Читайте також:

 

Теги: ЗСУ літак винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні санкції позбавили авіакомпанії Росії можливості вивозити техніку на капремонт за кордон
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
13 травня, 12:49
Напередодні українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Сили оборони збили російський Су-25
23 травня, 19:27
Jas 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем, розроблений шведською компанією Saab
Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen
28 травня, 14:44
Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» загрожує до 12 років ув’язнення
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
3 червня, 11:35
Унаслідок падіння бомби був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна
Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину
20 травня, 18:21
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
22 травня, 05:16
Генерал Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський схилилися над картою бойових дій. Командний пункт ЗСУ під Куп’янськом. Харківщина. 30 листопада 2023 року
Ексзаступник начальника Генштабу: критики Сирського ллють воду на млин Путіна
29 травня, 07:34
За штурвалом літака, що впав, був Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років
В авіакатастрофі у США загинув астронавт, який першим облетів Місяць
8 червня, 06:36
Су-57 – найсучасніший винищувач РФ, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
Вчора, 14:05

Події в Україні

У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
19K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
18K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
16K
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві
16K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua