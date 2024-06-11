Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб

Штурмовик був ліквідований на Покровському напрямку

Сили оборони на Покровському напрямку знищили ворожий літак Су-25. Про повідомляє преслужба Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку за уточненою інформацією, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. «Знищено літак Су-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі», – вказали у Генштабі.

Нагадаємо, у суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач росіян Су-57. За даними розвідки, про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії, наголосила розвідка.

Також відомо, що російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії.