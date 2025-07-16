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РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено)
Окупанти вдарили по центр Добропілля
фото: Вадим Філашкін/Telegram

За даними ОВА, ймовірно, під завалами досі залишаються люди – пошук уцілілих триває

Сьогодні, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю. Внаслідок чого загинули люди, є поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає «Главком».

Оновлення станом на 19:48

За даними ОВА, внаслідок атаки одна людина загинула, 21 особа отримала поранення. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і вісім автомобілів.

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Інформація станом на 19:14

«Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно – по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, шість багатоповерхівок і вісім автомобілів», – йдеться у дописі.

РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 1
фото: Вадим Філашкін/Telegram
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 2
фото: Вадим Філашкін/Telegram

За даними ОВА, ймовірно, під завалами досі залишаються люди – пошук уцілілих триває.

РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 3
фото: Вадим Філашкін/Telegram
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 4
фото: Вадим Філашкін/Telegram
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 5
фото: Вадим Філашкін/Telegram

«Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада. Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього. Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких!», – наголосив Філашкін.

РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 6
фото: Вадим Філашкін/Telegram
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля (оновлено) фото 7
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора». 

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що є загиблі та багато постраждалих. Місцева лікарня не може прийняти всіх

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Теги: війна Донеччина

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