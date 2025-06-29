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Окупанти просунулися у Запорізькій області: мапа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти просунулися у Запорізькій області: мапа
мапа: DeepState

Росіяни мають просування на фронті

Російська терористична армія просунулася у селі Малинівка Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся у Малинівці», – йдеться у повідомленні аналітиків.

Окупанти просунулися у Запорізькій області: мапа фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони. 

Раніше воїни Головного управління розвідки розбили окупантів на Запорізькому фронті. Понад 12 росіян ліквідовано. Українські бійці ще двох ворожих штурмовиків взяли в полон.

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Теги: окупанти війна Запорізька область

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