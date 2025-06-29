Окупанти просунулися у Запорізькій області: мапа

Росіяни мають просування на фронті

Російська терористична армія просунулася у селі Малинівка Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся у Малинівці», – йдеться у повідомленні аналітиків.

мапа: DeepState

Нагадаємо, на Оріхівському напрямку російські війська накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. Водночас на Гуляйпільському напрямку армія РФ атакує в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.

Раніше воїни Головного управління розвідки розбили окупантів на Запорізькому фронті. Понад 12 росіян ліквідовано. Українські бійці ще двох ворожих штурмовиків взяли в полон.