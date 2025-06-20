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Путін заявив, що не планує захоплювати Суми, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін заявив, що не планує захоплювати Суми, але є нюанс
Путін зробив заяву про захоплення Сум
фото: скриншот з відео

Володимир Путін про захоплення Сум: Я цього не виключаю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито не має на меті захопити Суми. Однак він «не виключає цього». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистські видання.

«Вони (українські війська – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

Нагадаємо, що російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. 

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині.

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Теги: Суми війна путін

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