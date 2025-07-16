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Удар по Чернівцях 12 липня: кількість жертв зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Чернівцях 12 липня: кількість жертв зросла
РФ вдарила по Чернівцях 12 липня
фото: ДСНС Буковини

Лікарі майже п'ять діб боролися за життя чоловіка

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня збільшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка. 

«На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Запаранюк додав, що лікарі майже п'ять діб боролися за життя чоловіка. Однак, через отримані множинні осколкові поранення, його врятувати не вдалося.

«Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Вічна та світла памʼять!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці 12 липня загинули люди, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки зафіксовані також на території Сторожинецької громади, де внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених.

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Теги: Чернівці війна

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