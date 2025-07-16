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Росіяни вдарили по магазину в Добропіллі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили по магазину в Добропіллі (фото)
Окупанти атакували Добропілля
фото: Dobropillya_info/Telegram

Окупанти вдарили КАБом по Добропіллю 

Російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на волонтера Дениса Христова.

За даними волонтера, є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора». 

Росіяни вдарили по магазину в Добропіллі (фото) фото 1
фото: Dobropillya_info/Telegram
Росіяни вдарили по магазину в Добропіллі (фото) фото 2
фото: Dobropillya_info/Telegram

Також місцеві пабліки зазначають, що окупанти вдарили саме КАБом.

До слова, під російським ударом у Вінниці опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

За словами міністра, на місці влучання разом з українськими службами працює польське консульство. «Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», – додав Сікорський.

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Теги: війна Донеччина

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