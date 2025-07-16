Росіяни вдарили по магазину в Добропіллі (фото)

Окупанти вдарили КАБом по Добропіллю

Російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на волонтера Дениса Христова.

За даними волонтера, є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора».

Також місцеві пабліки зазначають, що окупанти вдарили саме КАБом.

До слова, під російським ударом у Вінниці опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

За словами міністра, на місці влучання разом з українськими службами працює польське консульство. «Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», – додав Сікорський.