Удар по Добропіллю: є загиблі, місцева лікарня не може прийняти всіх постраждалих

Лубінець: Це черговий свідомий удар по цивільних

Сьогодні, 16 липня, російська терористична армія скинула авіабомбу на центр Добропілля Донецької області. Внаслідок чого є загиблі та багато постраждалих. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині – в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора». Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі – місцева лікарня не може прийняти всіх», – йдеться у дописі.

Лубінець наголосив: «Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія – держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!».

Нагадаємо, 16 липня російська терористична армія вдарила по Добропіллю Донецької області та влучили в магазин. Є багато поранених та загиблих людей, постраждав магазин «Аврора».