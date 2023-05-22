РФ створює «елітну» авіаційну групу для атак по Україні – британська розвідка

Повітряні сили РФ не впоралися зі своєю основною функцією – завдання авіаударів по українських позиціях

Кремль прагне залучити до війни висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці

Росія, ймовірно, створює нову «елітну» ударну авіаційну групу під кодовою назвою «Шторм» для атак по Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer і Су-34 Fullback, а також ескадрильї ударних вертольотів.

«Поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів, які вийшли на пенсію.

«Створення групи підкреслює те, що повітряні сили РФ серйозно не впоралися зі своєю основною функцією – завдання авіаударів по українських позиціях», – підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.