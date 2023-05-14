Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі

Кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

У Брянській області під час масштабної авіатрощі російські сили ППО знищили три гелікоптери, а не два, як повідомлялося раніше. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

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За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

Ігнат не виключає, що до інциденту зі збитими у Брянській області літаками та гелікоптерами причетні самі росіяни. Він припустив, що окупанти «нарвалися на якісь неприємності».

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«Росіяни вже все прокоментували, визнали–чорний день авіації. Росіяни вже самі все розказали, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, постановники перешкод, ударна авіаційна група, яка здійснювала атаку України з Брянської області керованими авіабомбами. Там вже і про третій гелікоптер мова йде, тому 5 (авіаційних суден, - ред.), напевно, нарвалися на якісь неприємності», – сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил погодився з твердженням, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

«Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога», – додав Ігнат.

Нагадаємо, губернатор Брянщини Олександр Богомаз уперше прокоментував аварії літаків та гелікоптерів в області. Він підтвердив аварію лише одного вертольота – в Клинцях. За словами Богомаза, серед цивільних є один постраждалий – жінка. Її доправили до лікарні. Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків. Інші три катастрофи губернатор не прокоментував.