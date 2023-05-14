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Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
фото з відкритих джерел

Кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

У Брянській області під час масштабної авіатрощі російські сили ППО знищили три гелікоптери, а не два, як повідомлялося раніше. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

Ігнат не виключає, що до інциденту зі збитими у Брянській області літаками та гелікоптерами причетні самі росіяни. Він припустив, що окупанти «нарвалися на якісь неприємності».

«Росіяни вже все прокоментували, визнали–чорний день авіації. Росіяни вже самі все розказали, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, постановники перешкод, ударна авіаційна група, яка здійснювала атаку України з Брянської області керованими авіабомбами. Там вже і про третій гелікоптер мова йде, тому 5 (авіаційних суден, - ред.), напевно, нарвалися на якісь неприємності», – сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил погодився з твердженням, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

«Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога», – додав Ігнат.

Нагадаємо, губернатор Брянщини Олександр Богомаз уперше прокоментував аварії літаків та гелікоптерів в області. Він підтвердив аварію лише одного вертольота – в Клинцях. За словами Богомаза, серед цивільних є один постраждалий – жінка. Її доправили до лікарні. Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків.  Інші три катастрофи губернатор не прокоментував.

Теги: окупанти гелікоптер росіяни літак авіакатастрофа

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