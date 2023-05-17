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Коригувальник ракетних ударів Росії по Львову отримав довічне ув'язнення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Коригувальник ракетних ударів Росії по Львову отримав довічне ув'язнення
Владислав Козєєв своєї вини не визнав, а на судовому засіданні поводився досить зухвало
фото: Судовий репортер

Львів'янин Владислав Козєєв щонайменше 25 разів передав заборонені дані росіянам

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 47-річному уродженцю Росії Владиславу Козєєву, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянам. Про це повідомляє видання «Судовий репортер».

За матеріалами справи, після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ дані про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема, пʼяти мостів. Крім того, на свій телефон він фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram користувачу, підписаному символом «$». Як встановило слідство, цим псевдонімом користується росіянин Сергій Варін.

Зокрема, 17 травня минулого року Козєєв надіслав зображення з застосунку Google Maps з обведеними на ньому червоним маркером сервісом «Автошанс», лісистою місцевістю, заводом та залізничним мостом. Раніше 18 квітня росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів, у результаті чого семеро людей загинуло і ще 11 були поранені.

Владислав Козєєв неодноразово співпрацював із російськими загарбниками
Владислав Козєєв неодноразово співпрацював із російськими загарбниками
фото: Судовий репортер

Козєєв неодноразово повідомляв і про значну кількість вагонів-цистерн на залізничній колії. Також обвинувачений мав встановити присутніх у Львові іноземців, які планували приєднатися до Іноземного легіону тероборони. 19 травня минулого року він передав росіянам інформацію, що на ДП «Львівський державний авіаційно ремонтний завод» прибудуть винищувачі для ремонту і техобслуговування.

За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військової частини та військової техніки в одному з сіл Львівщини, навчального центру ЗСУ, нафтобази, мосту тощо.

Із вмісту телефону випливає, що Козєєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний російські телеграм-канали, зокрема на канал одіозного пропагандиста Соловйова, де запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

До початку повномасштабного вторгнення Козєєв періодично їздив до Росії та працював там. На його телефоні збереглося багато російських номерів, в тому числі співробітників міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання, він хотів отримати паспорт громадянина Росії. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Володимиром Жиріновським.

Коригувальник вогню виявився палким шанувальником Росії
Коригувальник вогню виявився палким шанувальником Росії
фото: Судовий репортер

Прокурор запропонував призначити Владиславу Козєєву найсуворіше покарання. Сам Козєєв своєї провини не визнав, заявив, що не робив того, про що написано в обвинуваченні. Водночас суд визнав коригувальника винним у державній зраді та призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде – столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство – привласнення 3600 гривень. У Козєєва було двоє дітей, але останні роки він проживав зі своїми батьками. 20 травня минулого року його затримали в батьківському домі, з вікон якого він теж робив фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала коригувальника у Миколаєві. За кожну «мітку» на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн.

Теги: Львівщина вирок державна зрада

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