Ракетна атака на Дніпро та 25 ударів по Донеччині: яка ситуація в регіонах

На Харківщині завдано ракетного удару по с. Циркуни, попередньо – С-300

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворогом здійснено два мінометних обстріли. Зафіксовано шість вибухів. Шалигинська громада: росіяни по території громади били з мінометів. Глухівська громада – мінометним обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки та лінію електропередач.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили ворогом здійснено 11 обстрілів. Зафіксовано (32 вибухи). Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади. У Середино-Будській громаді артилерійським обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки. Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл, пошкоджено приватний житловий будинок.

Запорізька область

Ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі області: 75 обстрілів за добу по 16 населених пунктах. Рашисти вгатили авіацією по Новоданилівці, двічі атакували з БПЛА Степове, з РСЗВ Гуляйполе та Преображенку, нанесли 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали.

Дніпропетровщина

Цієї ночі сили ППО знищили чотири ворожі ракети та 18 «Шахедів» У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель, виникли пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, 25 приватних машин, два автобуси. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали семеро людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних, дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені шість авто. Обстеження території продовжується.

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Вчора ворог бив по Мирівській громаді Нікопольського району. Атакував важкою артилерією, випустивши понад чотири десятки снарядів. Поцілив також дроном-камікадзе. Знищена приватна оселя, ще шість – пошкоджені. Потрощені авто та господарська споруда, понівечені пошта, заклад культури, аграрне підприємство та амбулаторія. Вдарив агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та постраждалих.

ДСНС повідомляє, що ворог у Дніпрі підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано три будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.

Харківщина

На Слобожанському напрямку загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка та Берестове. Протягом дня ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено два будинки, автобус.

Ворог завдав ракетного удару по с. Циркуни, попередньо – С-300. Зруйновано приватний житловий будинок, друга ракета влучила в землю. Зазнав поранення цивільний чоловік, госпіталізований. У с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому боєприпасі на власному подвір‘ї підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина

Вчора рашисти завдали авіаудару по Невському. Артобстрілів з боку противника протягом минулої доби зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 96 обстрілів (416 снарядів). У Сєвєродонецьку окупанти ускладнили життя людей до критичного рівня. Введено тотальний контроль дахів багатоповерхівок, звідки цивільні могли здійснити телефонні дзвінки, та штрафи за такі «порушення».

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Донеччина

За добу по області двоє загиблих, шестеро поранених. Росіяни завдали 25 ударів по 13 населеним пунктам області: Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Вовченка, с.Времівка, с.Георгіївка. Пошкоджено 32 житлових будинки (з них сім – багатоквартирних), ЛЕП, будівля інтернату, адмінбудівля БТІ, радіолокаційна станція, котельня, три цивільних автомобілі, сім господарчих споруд.

Миколаївщина

За даними ПК «Південь» сьогодні зранку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено шість ворожих ударних БПЛА. Сьогодні зранку ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора вдень ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків та береговій смузі Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками пошкоджено газову мережу. Постраждалих немає.

Одещина

Ворог спрямував на область ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем. Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів (318 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив чотири обстріли (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області, а також в об‘єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району.

Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік. Ворог продовжує бити по Станіславу. Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали. Всього за добу через російську агресію загинула одна людина. З деокупованої території області евакуйовано 79 осіб.

Триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.