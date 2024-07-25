РФ вдарила із артилерії по Харківщині: є загиблий

Удар по населеному пункту був завданий ФАБ-1500

Cьогодні зранку, 25 липня, російські війська обстріляли з артилерії селище Подоли Харківської області. Загинув 48-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомляється, близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Загинув 48-річний чоловік.

Крім того, орієнтовно о 5:10 російські військові завдали авіаудар по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років. Попередньо, удар по населеному пункту був завданий ФАБ-1500 з УМПК.

Також сьогодні вранці війська РФ здійснили авіаційний удар по селищу Приколотне Купʼянського району. За попередніми даними, ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

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Внаслідок ранкових ворожих обстрілів пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Атака почалась близько третьої ночі. Повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України, зокрема у Києві. Але всі російські дрони були знищені на підступах до столиці.

Також у ніч на 25 липня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Shahed Житомирську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.