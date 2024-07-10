«Операційна зруйнована». Хірург, чиє фото облетіло світові ЗМІ, розповів про ситуацію в «Охматдиті»

Олег Голубченко: «Наші лікарі дуже добре себе проявили після вибухів»

Російський обстріл київської дитячої лікарні «Охматдит» завдав ушкоджень новому корпусу, де знаходиться відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії. Саме у ньому працює дитячий щелепно-лицьовий хірург Олег Голубченко. В інтерв'ю «Главкому» він розповів, яка зараз ситуація в лікарні після терористичної атаки.

За його словами, зараз для поточної роботи медиків всього вистачає, зокрема медикаментів. Проте проводити операції неможливо, так як зруйновані операційні.

«Зараз інше питання: зруйнована операційна, там немає скла і немає живлення. Як буде все відновлюватися, лікарня буде працювати. Я особисто налаштовуюся на те, що я буду працювати і якнайшвидше мої пацієнти будуть поступати в лікарню і отримувати хірургічне планове лікування», – наголосив хірург.

Голубченко також пригадав, як вдалося самоорганізуватися після вибухів, адже саме у той момент, лікар проводив операцію дитині. Хірург зауважив, що перші хвилини «діяв на інстинктах», адже спершу було важко зрозуміти, що саме сталося.

«Пам’ятаю як ми спустили цю дитину, якій робили операцію, вниз, а там були наші співробітники, які отримали дуже непрості поранення. Звичайно, ми їм там всім допомагали, зібрали людей і відправили на швидкій до лікарень. Потім визначилися з тих, хто залишився, хто що робить, як і кому допомагає, хто поранених підіймає, хто тримає, хто накладає шви, хто людей приводить, хто перев’язує», – пригадав лікар.

Олег Голубченко пояснив, що лікарі обізнані як діяти у подібних ситуаціях, так як мають алгоритми, які регламентують дії. Особливо на невідкладних станах знаються анестезіологи, зауважив хірург. На його думку, лікарі у той день «дуже добре себе проявили в організації процесу допомоги та керуванні».

До слова, лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі. Фото Олега Голубченка надрукувало видання Daily Mail та потрапило на обкладинку видання The Mirror.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по «Охматдиту» було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Стало відомо, що енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.