Чому росіянам вдалося вдарити по «Охматдиту»: Генштаб розкрив тактику ворога

ЗСУ та західні партнери вивчають нову тактику РФ у застосуванні крилатих ракет

Фахівці Збройних сил України, науковці України та країн НАТО вивчають нову тактику ракетних ударів, яку застосувала РФ під час атаки на Київ 8 липня, та способи протидії їй. Про це повідомило «Главкому» джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

Ракети йшли на наднизькій висоті, приблизно 50 метрів, тому їх не змогли зафіксувати засоби ППО, в тому числі й західні комплекси протиповітряної оборони. «Ракети йшли через Житомирщину, потім розвернулися і, змінивши напрям, на наднизькій висоті пішли на Київ, і вже на околиці Києва різко набрали висоту», – пояснило джерело в Генштабі ЗСУ.

За його словами, зараз працює комісія, яка вивчає всі нюанси нового стилю російських повітряних атак, за підсумками її роботи буде оприлюднено подробиці, які підлягають публічності.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару по столиці України загинуло 33 людини, 121 була поранена. За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 15 липня 29 поранених містян залишалися в лікарнях, з них троє – у важкому стані.

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Країна-агресор завдала удару, зокрема, по лікарні «Охматдит», багатоповерхівці в Солом’янському районі, уламки збитої ракети впали на клініку «Ісіда». Загалом руйнувань зазнали 129 споруд. Наступний після атаки день у Києві було оголошено днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.