На Хмельниччині лунають вибухи

Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги

Окупанти запускають ракети по Старокостянтинову

На Хмельниччині пролунало декілька вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Зокрема, вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.

Як повідомляли Повітряні сили та моніторингові пабліки, окупанти запускають по Старокостянтинову крилаті ракети.

На цей час інформації про наслідки ракетної атаки немає.

Нагадаємо, станом на 20:19 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Як повідомляли Повітряні сили крилата ракета залетіла в повітряний простір України з Курської області.

До слова, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.