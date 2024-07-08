Повітряні сили повідомили, скільки ракет окупанти випустили по Україні

Російські загарбники обстріляли Україну ракетами різних типів

Близько 10-ї ранку російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляють Повітряні сили.

Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Натомість протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Кількість збитих ракет фото: Telegram/Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей та відомо на цей час про 48 поранених.

Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр.

До слова, вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.