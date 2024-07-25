Масована атака дронів на Житомирщину: влада повідомила про наслідки

В Житомирській області було ліквідовано близько десятка шахедів

Сили протиповітряної оброни збили над Житомирською областю близько десяти безпілотних літальних апаратів

У ніч на 25 липня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Shahed Житомирську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він зазначив, що вночі сили протиповітряної оброни збили лише над Житомирською областю близько десяти безпілотних літальних апаратів.

«Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну «антишахедну» роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт», – зазначив Бунечко.

Жертв та постраждалих немає. «Триває ліквідація наслідків. Громадянам чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога», – зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.