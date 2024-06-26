Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
Російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок підрозділи «9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії»
фото: Генштаб

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська

Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі триваючих боїв на півночі Харківської області 25 червня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова біля Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого.

Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW фото 1
фото: ISW

Російський мілблогер стверджував, що російські сили завдали п’ятого удару з використанням плануючої бомби FAB-3000 з єдиним модулем планування та корекції (UMPC) проти українських сил у Вовчанську, хоча ISW не може незалежно підтвердити, що російські сили використовували FAB-3000 під час удару.

23 червня речник Харківського угруповання військ України полковник Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок підрозділи «9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії». Повх заявив, що російські війська перекинули російські підрозділи з Херсонської області та інших невстановлених напрямків на харківський напрямок.

Речник українського угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин 25 червня також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і «9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії» на харківський напрямок для компенсації, через великі втрати Росії.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як російські штурмові роти адаптуються до викликів ЗСУ
Хроніки війни. Як штурмові роти окупантів змінюють бойові дії
20 червня, 12:20
Увечері 23 червня на російському Кавказі відбулася серія терактів
Дагестан. Що криється за новими заворушеннями?
24 червня, 13:10
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заязначила, що уряд Естонії виділяє на підтримку України понад 1% ВВП
У нас немає плану Б, якщо Україна впаде – прем'єрка Естонії
2 червня, 03:38
Володимир Зеленський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим
Зеленський обговорив із президентом Філіппін двосторонню співпрацю та агресію РФ
3 червня, 07:11
Зеленський заявив, що навіть ідеальна формула миру не допоможе вплинути на росіян. Проте важливим є зацікавленість представників всіх континентів в українській формулі миру
«Не хочеться йти по мапі, яку пропонує РФ»: Зеленський назвав головну мету «Формули миру»
13 червня, 07:28
Подоляк: «Позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»
«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:14
Станом на ранок 18 червня Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
18 червня, 18:50
Дуда обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні
Президент Польщі летить до Китаю, аби говорити про мир в Україні
21 червня, 12:33
Пара побралася на Тернопільщині
Нардеп-військовослужбовець зіграв весілля
23 червня, 20:46

Події в Україні

Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8291
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7538
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5332
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
5305
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді

Новини

Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32
РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики
Сьогодні, 03:54
Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету задля «демонстрації сили» – Bloomberg
Сьогодні, 03:12
Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон за 4 мільйони
Сьогодні, 02:41
Тіньова мережа армії Ірану: США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів
Сьогодні, 02:02

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua