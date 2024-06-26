Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська

Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі триваючих боїв на півночі Харківської області 25 червня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, що українські війська нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. 25 червня бої тривали на північ від Харкова біля Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого.

фото: ISW

Російський мілблогер стверджував, що російські сили завдали п’ятого удару з використанням плануючої бомби FAB-3000 з єдиним модулем планування та корекції (UMPC) проти українських сил у Вовчанську, хоча ISW не може незалежно підтвердити, що російські сили використовували FAB-3000 під час удару.

23 червня речник Харківського угруповання військ України полковник Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок підрозділи «9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії». Повх заявив, що російські війська перекинули російські підрозділи з Херсонської області та інших невстановлених напрямків на харківський напрямок.

Речник українського угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин 25 червня також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і «9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії» на харківський напрямок для компенсації, через великі втрати Росії.