Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО

Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих

У ніч на 25 липня велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Атака почалась близько третьої ночі. Повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України, зокрема у Києві. Але всі російські дрони були знищені на підступах до столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Повітряна тривога у столиці пролунала о 2:40, КМВА повідомляла, що в області працює ППО. Відбій тривоги оголосили тільки у 4:22.

«Сьогодні вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника! Зокрема, під прицілом ворожих дронів був і Київ. Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО», – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих, додав він. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

Попко зазначив, що про тип та кількість ударних дронів згодом буде повідомлено у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві вранці 25 липня 2024 року була оголошена повітряна тривога.

Також 24 липня, окупанти шість разів атакували Харків. Внаслідок п'ятого ракетного удару по Харкову постраждали шестеро людей.

Під час шостої атаки окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Як стало відомо згодом, двоє людей постраждали внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби.