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Атака на енергооб’єкти на заході України: що буде з графіками відключень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Атака на енергооб’єкти на заході України: що буде з графіками відключень
В усіх регіонах україни, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням зараз приблизно однакова
фото з відкритих джерел

Не зважаючи на пошкодження, які були завдані російським обстрілом, міняти якимось чином графік не планується, зазначив Кудрицький

Попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. Про це повідомив в ефірі каналу «Ми – Україна+» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«У регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в західному регіоні міняти якимось чином графік», - сказав Кудрицький.

За його словами, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням зараз приблизно однакова.

У ніч на середу, 10 липня, російсько-окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Вибухи, зокрема, лунали на Рівненщині. Там росіяни влучили в енергооб'єкт, відбулося знеструмлення побутових і промислових споживачів.

Нагадаємо, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.

Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

Читайте також: Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
Теги: Укренерго росіяни Рівненщина обстріл відключення

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