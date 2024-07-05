Окупанти скинули авіабомби на Селидове: є загиблі і поранені

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали чотири жінки та сім чоловіків

Російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпасами та ФАБ-500. Щонайменше п'ятеро людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, чотири крамниці і промислова будівля.

фото: Вадим Філашкін/Telegram

фото: Вадим Філашкін/Telegram

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що Селидове ворог обстріляв двічі, перший раз о 15.30. Через годину війська окупантів завдали повторного удару по населеному пункту.

За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси та ФАБ-500. В зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки.

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Унаслідок атак окупантів загинули п'ятеро цивільних. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості чотири жінки та сім чоловіків віком від 28 до 71 року. У потерпілих діагностовано забій, опік й осколкові поранення.

Нагадаємо, 26 червня російські війська в черговий раз атакували Селидове в Донецькій області. Ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500.

Раніше російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу дві людини загинули та три отримали поранення.