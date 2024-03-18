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РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник
фото: ДСНС України/Telegram

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини

У ніч на 18 березня ворог завдав ракетного удару по пожежній частині у Харківській області, постраждав рятувальник. Про це інформує ДСНС у Telegram.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.  

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з них отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. 

Медичну допомогу йому надали на місці.

РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник фото 1
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник фото 2
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник фото 3
РФ вдарила по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальник фото 4

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили жителів південних областей про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також увечері 17 березня російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Є влучання в інфраструктуру.

Нагадаємо, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Очільник ОВА розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Теги: Миколаїв Харківщина рятувальники ворог

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