Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки

Окрім безпілотників ворог запустив п'ять ракет С-300

Уночі, 6 березня, російські загарбники атакували територію України ударними БпЛА та ракетами. Сили ППО знищили 38 «шахедів». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованих територій Донецької області.

Також ворог запустив 42 ударні безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава (Крим), Курська областя, Приморсько-Ахтарськ.

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У результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Нагадаємо, уночі 6 березня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. У більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

Ще у вівторок ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які продовжили атакувати Україну вночі.

Зокрема у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, а в Одесі пролунала серія потужних вибухів.

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До того ж, у ніч на 6 березня ворог атакував Суми безпілотниками. Зафіксовано три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Постраждалим надається необхідна медична допомога, а наслідки авіаційних ударів уточнюються.