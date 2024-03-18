У кількох містах України пролунали вибухи

У частині країни оголошена повітряна тривога пов'язана з атакою безпілотників

У ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ попередили жителів південних областей про загрозу застосування ударних безпілотників.

Раніше російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів.

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Як повідомлялося, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Очільник ОВА розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.