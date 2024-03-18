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У кількох містах України пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У кількох містах України пролунали вибухи
фото ілюстративне

У частині країни оголошена повітряна тривога пов'язана з атакою безпілотників

У ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ попередили жителів південних областей про загрозу застосування ударних безпілотників.

Раніше російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів. 

Як повідомлялося, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Очільник ОВА розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

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Теги: вибух окупанти Кривий Ріг обстріл Миколаїв Кременчук Конотоп тривога

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