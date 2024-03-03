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В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона
Найменшій жертві терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці
фото: ДСНС України/Telegram

У результаті атаки загинули 12 людей

В Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. Про це інформує пресслужба ДСНС.

«Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини – дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці», – ідеться у дописі рятувальників.

В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона фото 1

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу. 

В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона фото 2

Таким чином, наразі внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці загинуло 12 людей. Серед них 5 дітей. 

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Теги: Одеса посол рятувальники Бріджит Брінк

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