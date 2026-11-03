Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України

Як російські удари по експорту послаблюють Україну

Нацбанк прогнозує, що цього року українська економіка скоротиться на 0,4%. Це перший мінус від 2022-го, і стрічка вже читає його як ознаку того, що економіка не витримує. Але у тому самому прогнозі НБУ порахував, звідки цей мінус узявся. І ця цифра важить більше за саму рецесію.

За оцінкою НБУ, блокада морських портів і російські удари по виробництву та логістиці забрали в економіки 1,9 відсоткового пункта. У попередньому прогнозі той самий Нацбанк чекав зростання на 1,8%. Відніміть від річного результату внесок ударів, і вийде, що без них економіка трималася б у плюсі. Вона не втомилася і не розвалилася. Її цілеспрямовано б'ють.

Москва змінила розрахунок. За спостереженнями аналітиків Bloomberg Economics, Росія дедалі частіше б'є не тільки по енергетиці, а й по заводах, складах, залізниці, транспорту. Найбільше дісталося металургії та руді, тобто експорту, валюті й податкам.

Металурги й аграрії вже писали уряду, що без морського коридору втратять мільярди доларів виручки на рік. Логіка Кремля проста: фронт рухається повільно, тож треба, щоб в Україні раніше скінчилися гроші, ніж у Росії люди.

З цим розрахунком і працює Зеленський, коли називає Брюсселю конкретну суму: 70 млрд євро на оборону наступного року. Економіка, яку систематично б'ють, сама армію не втягне, і у Києві цього не приховують.

Механізм у ЄС уже є: кредит на 90 млрд євро на два роки. На наступний рік Єврокомісія пропонує 13,3 млрд бюджетної підтримки і 31,7 млрд на оборонну промисловість. Рішення за Радою ЄС, а гроші мають піти на початку року.

Частину проблеми ми, щоправда, створили самі. У третьому кварталі допомоги прийшло менше, ніж чекали, бо Україна затягнула реформи, під які її дають. Закони, що розблоковують гроші ЄС і МВФ, Рада ухвалила із запізненням.

Росія такі запізнення не створює, зате охоче ними користується. А наступного року додається політичний ризик: вибори у Франції, Італії та Польщі можуть змінити тих, хто ці гроші голосує, і передбачити результат тут не візьметься ніхто.

Тому сперечатися, «падає» економіка чи ні, сенсу немає: її збивають, і НБУ це порахував. Сенс має інше. Кожен квартал, на який ми затягуємо реформи під чужі гроші, Кремль записує собі в актив. Його ракети ми зупинити до кінця не можемо. Свої закони – можемо.