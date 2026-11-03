Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Національний банк України прогнозує скорочення економіки на 0,4% за підсумками року
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Як російські удари по експорту послаблюють Україну

Нацбанк прогнозує, що цього року українська економіка скоротиться на 0,4%. Це перший мінус від 2022-го, і стрічка вже читає його як ознаку того, що економіка не витримує. Але у тому самому прогнозі НБУ порахував, звідки цей мінус узявся. І ця цифра важить більше за саму рецесію.

За оцінкою НБУ, блокада морських портів і російські удари по виробництву та логістиці забрали в економіки 1,9 відсоткового пункта. У попередньому прогнозі той самий Нацбанк чекав зростання на 1,8%. Відніміть від річного результату внесок ударів, і вийде, що без них економіка трималася б у плюсі. Вона не втомилася і не розвалилася. Її цілеспрямовано б'ють.

Москва змінила розрахунок. За спостереженнями аналітиків Bloomberg Economics, Росія дедалі частіше б'є не тільки по енергетиці, а й по заводах, складах, залізниці, транспорту. Найбільше дісталося металургії та руді, тобто експорту, валюті й податкам.

Металурги й аграрії вже писали уряду, що без морського коридору втратять мільярди доларів виручки на рік. Логіка Кремля проста: фронт рухається повільно, тож треба, щоб в Україні раніше скінчилися гроші, ніж у Росії люди.

З цим розрахунком і працює Зеленський, коли називає Брюсселю конкретну суму: 70 млрд євро на оборону наступного року. Економіка, яку систематично б'ють, сама армію не втягне, і у Києві цього не приховують.

Механізм у ЄС уже є: кредит на 90 млрд євро на два роки. На наступний рік Єврокомісія пропонує 13,3 млрд бюджетної підтримки і 31,7 млрд на оборонну промисловість. Рішення за Радою ЄС, а гроші мають піти на початку року.

Частину проблеми ми, щоправда, створили самі. У третьому кварталі допомоги прийшло менше, ніж чекали, бо Україна затягнула реформи, під які її дають. Закони, що розблоковують гроші ЄС і МВФ, Рада ухвалила із запізненням.

Росія такі запізнення не створює, зате охоче ними користується. А наступного року додається політичний ризик: вибори у Франції, Італії та Польщі можуть змінити тих, хто ці гроші голосує, і передбачити результат тут не візьметься ніхто.

Тому сперечатися, «падає» економіка чи ні, сенсу немає: її збивають, і НБУ це порахував. Сенс має інше. Кожен квартал, на який ми затягуємо реформи під чужі гроші, Кремль записує собі в актив. Його ракети ми зупинити до кінця не можемо. Свої закони – можемо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна економіка війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп готується до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року
До чого Україні готуватися після виборів у США
Вчора, 12:28
Президент США Трамп і президент Росії Путін під час зустрічі на авіабазі США на Алясці
Угода Трампа і Путіна «переграла» переговори щодо закінчення війни – New York Times
10 жовтня, 17:35
Заява пролунала на тлі повідомлень про перебої в роботі Starlink через обмеження від SpaceX
Польща попередила Маска про наслідки через обмеження Starlink для ЗСУ
14 жовтня, 11:30
Міністерствj енергетики США запевнилj, що можливе пом’якшення обмежень не допоможе Росії перевозити власну нафту
США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту РФ
15 жовтня, 08:04
Бессент: Європейці дали Росії більше грошей, ніж Україні
Глава Мінфіну США звинуватив Європу у фінансуванні російської воєнної машини
19 жовтня, 01:54
Президент наголосив, що після припинення вогню Україна звертатиметься до США та європейських партнерів по гарантії безпеки
Зеленський відповів, чи погодиться Україна на втрату територій заради припинення війни
22 жовтня, 21:30
Володимир Зеленський пояснив терміновість запиту посиленням російських атак на критичну інфраструктуру
Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
31 жовтня, 00:50
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав головну небезпеку російських диверсій
Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України
15 жовтня, 17:13
Росія допустила відновлення відносин із Південною Кореєю
Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
20 жовтня, 09:59

Ігор Петренко

Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України
Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України
До чого Україні готуватися після виборів у США
До чого Україні готуватися після виборів у США
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
Сербія після Вучича: дві дати, які можуть змінити все
Сербія після Вучича: дві дати, які можуть змінити все
Новий мирний план: чого бракує та де проходить межа для України
Новий мирний план: чого бракує та де проходить межа для України
Німеччина закрила власні АЕС, а «Росатому» відкрила шлях до Європи
Німеччина закрила власні АЕС, а «Росатому» відкрила шлях до Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
141K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua