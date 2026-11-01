«Газпром» на межі банкрутства. Китай відмовляється рятувати

Газове провалля Кремля

На минулому тижні українців порадував Китай. На переговорах між путіним і прем’єром державної ради КНР паном Лі Цяном китайська сторона попросила не обговорювати проєкт газогону «Сила Байкалу».

Китай не хоче кардинально збільшувати споживання російського газу, а РФ не має достатньо коштів, щоб профінансувати свою частину проєкту, і тому претендує на кредит з боку КНР.

Сам газовий проєкт поступово обростає анекдотичним функціоналом. У вересні 2026 року у Кремлі вирішили змінити назву проєкту, який вже кілька десятиліть не можуть продати КНР, з «Сила Сибіру 2» на «Силу Байкала».

Рішення було прийняте по ініціативі путіна: напевно щоб заплутати молодих аналітиків, які можуть подумати, що це два різних проєкти.

На фоні китайського мовчання на сцену знову виліз «Газпром» і почав рекламувати свій газ і сварити газову політику Європи.

Зараз «Газпром» майже щотижня рекламує свій газ для Європи, тому не дивно, що ідея поновити постачання газу з РФ до ЄС з’явилась в мирних ініціативах США.

Причина такої поведінки «Газпрому» цілком прагматична: компанія впевнено крокує до банкрутства. Кризовий внутрішній ринок не здатний забезпечити завантаження всіх родовищ «Газпрому», і щоб вижити їй потрібен експорт.

В умовах, коли КНР не дає згоди на новий газогін, варіант відновлення газового експорту до ЄС, куди вже протягнута труба, це єдиний можливий для «Газпрому» варіант виживання.

Ну а поки що компанія активно малює у фінансових звітах доходи, яких немає, а РФ замість газу в Україну «експортує» по газовим трубам трупи своїх солдатів.