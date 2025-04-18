Київщину атакували російські безпілотники: пошкоджено будинок, сталася пожежа

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків атаки РФ

У ніч на 18 квітня Київщину атакували російські безпілотники, в області працювали сили ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що постраждалих серед населення та влучань в критичну інфраструктуру не було.

«У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. У Бучанському районі сталося загорання лісової підстілки, пожежа ліквідована», – йдеться у повідомленні.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків атаки РФ.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова. За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Станом на 08:40 Терехов повідомив, що від ранкового обстрілу Харкова постраждало понад 60 осіб.

До слова, 15 квітня 2025 року у Михайлівській громаді у тяжкому стані з хімічним отруєнням госпіталізовані співробітники ДСНС: вони здійснювали огляд місця падіння російського БпЛА типу Shahed та торкалися його залишків.