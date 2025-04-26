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У Кам'янському безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Кам'янському безпілотник влучив у дев’ятиповерхівку: є постраждалі
У Кам'янському безпілотник влучив у будинок
фото з відкритих джерел

Серед постраждалих є дитина

Вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку, горять квартири. Всі служби на місцях. За попередньою інформацією, постраждали троє, серед них – дитина.

Голова Дніпропетровської ОВА обіцяв надати більше інформації зранку.

Ватро зауважити, що Дніпропетровщина була «червоною» майже усю ніч, «шахеди» збивали по усьому регіону, у Дніпрі повідомляли про серію вибухів та пожежу, яка сталася після них.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Теги: Дніпропетровщина вибух

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