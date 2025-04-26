Удар по будинку у Кам’янському та заява Трампа по мир: головне за ніч

Трамп про війну в Україні: Потрібно зупинити кровопролиття вже зараз

Серед постраждалих від удару РФ по будинку у Кам’янському є дитина

Росія влучила безпілотником у дев’ятиповерховий будинок у Кам’янському, Трамп заявляє, що Україні та РФ треба ставити крапку у війні, а також пропонує Зеленському підписувати угоду щодо корисних копалин негайно. «Главком» зібрав головні події ночі проти 26 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по будинку у Кам’янському

Вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку, горять квартири. Всі служби на місцях. За попередньою інформацією, постраждали троє, серед них – дитина.

Вибухи у Кропивницькому

У ніч на 26 квітня Росія атакувала Україну безпілотниками. У Кропивницькому є руйнування внаслідок ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Райкович написав, що Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформація про розбиті складські приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Треба ставити крапку у війні – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

Після прибуття до Риму для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском Трамп заявив про заплановані переговори з представниками Києва та Москви, присвячені завершенню війни.

За його словами, сторони «дуже близькі до домовленості», і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, щоб остаточно завершити конфлікт. Він зазначив, що «більшість ключових пунктів уже погоджено».

Трамп хоче підписати угоду про мінерали негайно

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

Трамп зазначив, що Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо стратегічної угоди з США, а затримка вже триває щонайменше три тижні. Він наголосив на важливості цього питання та висловив сподівання, що підписання відбудеться негайно.

Реакція Трампа на вбивство генерала у Росії

У Підмосков’ї внаслідок вибуху автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Президент США Дональд Трамп відреагував на його ліквідацію, заявивши про намір розібратися у ситуації, повідомляє «Главком».

Трамп дізнався про загибель Москалика від журналістів під час спілкування на борту літака дорогою до Риму. Американський лідер уточнив, де саме стався вибух, і зазначив, що питання виглядає серйозним.

«Це велика справа. Я вивчу це», – сказав президент США.