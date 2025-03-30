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Перша орбітальна ракета з Європи вибухнула після старту, але запуск не був марним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Перша орбітальна ракета з Європи вибухнула після старту, але запуск не був марним
апуск ракети Spectrum з космодрому в Норвегії, 30 березня 2025 року
фото: Isar Aerospace/Facebook

Spectrum – двоступенева орбітальна ракета-носій легкого класу, розроблена німецькою компанією Isar Aerospace

У Норвегії запущена без екіпажу випробувальна ракета Spectrum упала через кілька секунд після старту та вибухнула. Як інформує «Главком», про це пише Gurdian.

Ракета злетіла з майданчика з космодрому «Андоя» в Арктиці 30 березня о 13:30 за київським часом та, пролетівши приблизно пів хвилини, почала нахилятися, диміти й зрештою впала в море внаслідок вибуху. Запуск транслювали наживо на YouTube.

Spectrum, розроблена німецькою компанією Isar Aerospace, повинна була стати першою спробою орбітального польоту з Європи. Раніше Isar Aerospace попереджала, що перший запуск може закінчитися передчасно, і наголошувала, що вважатиме успішним навіть 30-секундний політ.

Після падіння ракети компанія заявила, що все одно зібрала «значну кількість польотних даних» та отримала «досвід для майбутніх місій».

Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбагер також зазначив, що злетіти з майданчика – це «успіх», і що «вже отримано багато даних».

«Запуск ракети – це важко. Ніколи не здавайтеся, рухайтеся вперед з іще більшою енергією!» – закликав він Isar Aerospace.

Spectrum – це двоступенева орбітальна ракета-носій легкого класу, розроблена німецькою компанією Isar Aerospace.

Ракета має висоту 28 метрів та діаметр 2 метри. Перший ступінь оснащений дев’ятьма двигунами, другий – одним. В обох ступенях використовується рідкий кисень і пропан.

Spectrum призначена для розміщення на орбіті Землі малих і середніх супутників вагою від 700 до 1000 кг. Під час свого першого випробувального рейсу з космодрому в Норвегії Spectrum не перевозила корисного вантажу.

Нагадаємо, ​астронавти NASA Бутч Вілмор та Суні Вільямс успішно повернулися на Землю після понад дев'ятимісячного перебування на Міжнародній космічній станції (МКС). 

До слова, компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час тестового польоту. Система Starship вилетіла зі стартового майданчика SpaceX у штаті Техас для свого восьмого випробувального польоту.

 

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Теги: політ ракета космос

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