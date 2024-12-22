РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Сили ППО збили 52 БпЛА, ще 44 були локаційно втрачені

У ніч на 22 грудня (із 09:00 21 грудня) противник атакував Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Бердянська. Також було зафіксовано пуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму у напрямку Херсонщини.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 44 дрони були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Раніше рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда».

Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 169 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.