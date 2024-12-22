Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи
фото з відкритих джерел

Сили ППО збили 52 БпЛА, ще 44 були локаційно втрачені

У ніч на 22 грудня (із 09:00 21 грудня) противник атакував Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Брянська, Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Бердянська. Також було зафіксовано пуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму у напрямку Херсонщини.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 44 дрони були локаційно втрачені (без негативних наслідків), один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Раніше рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда».

Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 169 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: дрон авіація рятувальники майно Київщина Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон-камікадзе спеціально збили за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)
19 грудня, 12:01
Уламки одного зі збитих безпілотників впали на залізничну колію
На Київщині уламки російського дрона пошкодили приватний будинок
19 грудня, 09:20
Китай вирішив вдарити санкціями по власному виробництву дронів для експорту
Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg
10 грудня, 10:36
Кадр першого у світі бою морських дронів та авіації
Нова реальність у Чорному морі
9 грудня, 20:14
Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
2 грудня, 06:55
Наслідки ворожого удару
Нічна атака дронів у Дніпровському районі: столична влада показала наслідки
29 листопада, 09:23
Начальник ДСНС України у Тернопільській області: Досі триває ліквідація наслідків. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна
РФ пошкодила енергообʼєкт, від якого залежить вся область – голова Тернопільської ОВА
26 листопада, 14:28
Силами та засобами Сил оборони виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву
Київ пережив чергову атаку дронів: влада повідомила подробиці
26 листопада, 07:37
Губернатор області скаржиться, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою
На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою
25 листопада, 09:44

Події в Україні

РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
Втрати ворога станом на 22 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
37K
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
14K
Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталю через пристрасть до алкоголю
13K
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди
12K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua