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Нічна атака дронів у Дніпровському районі: столична влада показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нічна атака дронів у Дніпровському районі: столична влада показала наслідки
Наслідки ворожого удару
фото: Telegram/КМВА

Російські безпілотники спричинили загоряння медичного закладу

Російські війська вночі атакували Київ безпілотниками. Ворожа атака спричинила загоряння медичного закладу в Дніпровському районі. Пресслужба Київської міської військової адміністрації показала наслідки.

Як зазначається, поруч із медичним закладом було виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових будинках навколо.

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Наслідки нічної атаки РФ по Києву
фото: Telegram/КМВА

Також повідомлялося про постраждалого. У нього виявили закритий перелом лівої стегнової кістки.

Як повідомлялося, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу.

Нагадаємо, піротехніки ДСНС виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів Києва.

До слова, у Києві вчора завершилася одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни. Повідомлялося, що збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Для атаки ворог застосував, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу.

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Теги: Київ столиця безпілотник дрон окупанти пожежа

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