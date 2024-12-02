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Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
фото: 128 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

У Києві без руйнувань та постраждалих

У ніч проти понеділка, 2 грудня, українські захисники виявили і знешкодили в різний спосіб близько двох десятків ворожих безпілотників, які потенційно загрожували Києву. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.  Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями і з різних напрямків», – написав очільник КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. 

«У столиці без руйнувань та постраждалих», – повідомив Попко, зауваживши, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, о 21:49 1 грудня у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека охопила більшість регіонів. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників. О 2:14 2 грудня військові оголосили відбій тривоги в Києві. На Київщині небезпека досі лишалася.Станом на зараз у Києві знов оголошена повітряна тривога.

Нині триває 1013-й день війни

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Теги: військові влада небезпека тривога Київ дрон

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